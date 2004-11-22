Ющенко - 52,8 % Янукович - 40,99 % - параллельный подсчет голосов штаба Ющенко, обработано 47,69% участков.
04:26, 22 ноября 2004Последние события
0
По данным параллельного подсчета, который проводит штаб Виктора Ющенко, обработано 47,69% участков (14 222 164 избирателей).
По этим данным Ющенко набирает 52,8 % голосов (7 546 101избирателей)
Янукович набирает 40,99 % голосов (5 858 911 избирателей)
Порошенко также утверждает, что продолжается искусственная задержка информации из Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей.
По утверждению Порошенко не зафиксировано окончательного количества избирателей, которое приняло участие в голосовании. Ранее Порошенко уже говорил, что таким образом штаб Януковича находит ресурс для манипуляции результатами голосования.
Источник: `Громадське радио`
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter