Государственный переворот в Украине уже начался - Ющенко

Государственный переворот в Украине уже начался, и начался со штаба Януковича, - сказал на пресс-конференции кандидат на пост Президента Виктор Ющенко. Он сообщил о том, что не доверяет результатам, которые обнародует ЦИК. По его словам, комиссия сознательно сдерживает подсчет голосов в некоторых областях, которые находятся под полным контролем другого кандидата Виктора Януковича. Ющенко сообщил, что будет инициировать внеочередное заседание Верховной Рады Украины для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Его штаб также будет обращаться к Європейскому Союзу, ОБСЕ, странам Европы. Виктор Ющенко призвал всех прийти сегодня утром на Майдан Незалежности в Киеве и мирно, в рамках конституционных прав отстоять свое волеизъявление.

Источник: «Президентська доба 2004»





