На территориальную избирательную комиссии №92 в Кировограде совершено разбойное нападение

Только что было совершено разбойничье нападение на ТИК №92 г. Кировограда. Свидетелем нападения стала корреспондентка УНИАН. Когда она вместе с наблюдателями от

кандидата Ющенко приехала на участок, то увидела выбитые двери и

30 сотрудников милиции, которые стояли возле ТИК. В это время группа молодчиков специфической внешности ворвалась в помещение, выбив вторые стеклянные двери и растрощив всю мебель. Работники милиции стояли в стороне и наблюдали за всем этим. Милиционер, который находился на территории участка с самого начала, был вынужден достать оружие, чтобы остановить налетчиков. Выстрелов не было. К тому моменту, когда банда уже ворвалась в помещение ТИК, вмешалась милиция. Завязалась драка, в

результате которой и отбили атаку бандитов. На этот момент нападавшие исчезли в неизвестном направлении, но, по подозрениям наблюдателей, они находятся где - то поблизости.

ТИК №92 находится в помещении детского сада и, как успела сообщить корреспонденту УНИАН член комиссии, везде разбиты двери, окна, а избирательные протоколы к этому часу еще не составлены. Сейчас на территории возле участка находится около 50 работников милиции. Помещение охраняется. Доступ наблюдателям и журналистам туда запрещен. Именно на 92-м участке 31 октября по свидетельству очевидцев, звучали выстрелы, но этот факт позднее опровергла Генпрокуратура Украины. Наблюдатель от прессы также сообщила, что в потолке помещения ТИК 92 заметны дырки от выстрелов, сделанные 31 октября.

Источник: УНИАН

