Кивалов таки встретился с Ющенко, но не было времени для шоу

В эфире 5-го канала Глава ЦИК сказал, что разговор с Ющенко полчаса назад таки состоялся. По словам Кивалова, Ющенко предложил провести встречу с большим количеством депутатов от `Нашей Украины`. Но, утверждает Кивалов, он готов к деловым разговорам, но не имеет времени для шоу. Также Кивалов призвал эмоционально не воспринимать предварительные результаты, которые поступают в Центризбирком.



Источник: Громадське радио

