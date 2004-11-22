Во втором туре выборов в Черновцах убедительно победил Ющенко - `Наша Украина`

Во втором туре выборов в г. Черновцы (территориальный избирательный округ №204 ) снова, как и в первом туре убедительно победил Виктор Ющенко. По данным параллельного подсчета голосов, который производит Черновецкий региональный штаб Ющенко, он получил 72,17% голосов, Янукович - 23,23%.Не учтены данные лишь одного из 103-х городских участков.



Источник: МЦК

