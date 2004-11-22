Глава теризбиркома 93 округа 100 исчез с протоколами и бюллетенями - наблюдатели

Глава территориальной избирательной комиссии №93 округа 100 исчез с протоколами голосования и избирательными бюллетенями, упакованными в мешки, заявляют наблюдатели из кировоградских СМИ. По данным собеседника, после конечного подсчета голосов и составления протоколов избирательного участка №93 глава комиссии вместе со своим секретарем исчезли в неизвестном направлении на автомобиле „Ниссан` серебристого цвета, взяв с собой все протоколы и мешки с бюллетенями. По словам наблюдателей, глава комиссии вышел с участка и вместо того, чтобы воспользоваться приготовленным для поездки на ТИК 100 автомобилем, сел в машину депутата горсовета Виталия Белова после чего исчез в неизвестном направлении. Члены избиркома и журналисты пытались догнать машину, однако она успела исчезнуть с поля зрения на большой скорости.



Источник: МЦК