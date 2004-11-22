В заграничном избирательном округе побеждает Ющенко - Тарасюк
03:05, 22 ноября 2004Последние события
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Народный депутат Украины, член фракции `Наша Украина` Борис Тарасюк заявляет, что а заграничном избирательном округе побеждает кандидат Ющенко 45% против 43%. В интервью корреспонденту МЦК Тарасюк сказал, что он не исключает, что по дороге в Украину, данные заграничного избирательного округа изменятся в пользу провластного кандидата, оглядываясь на последние происшествия в ЦИК.
Источник:МЦК
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