В заграничном избирательном округе побеждает Ющенко - Тарасюк

Народный депутат Украины, член фракции `Наша Украина` Борис Тарасюк заявляет, что а заграничном избирательном округе побеждает кандидат Ющенко 45% против 43%. В интервью корреспонденту МЦК Тарасюк сказал, что он не исключает, что по дороге в Украину, данные заграничного избирательного округа изменятся в пользу провластного кандидата, оглядываясь на последние происшествия в ЦИК.



Источник:МЦК

