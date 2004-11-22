Власть уже пошла на силовой вариант - Винский
03:00, 22 ноября 2004Последние события
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По мнению народного депутата, представителя СПУ И. Винского, о том, что власть уже пошла на силовой вариант, свидетельствует удивительно высокая явка в Донецке, Луганске, поездки по открепительным талонам и заявление Тигипко о победе Януковича по телевидению.
Винский считает, что именно власть организовала нарушения во время голосования и, возможно, оппозиция недостаточно жестко на них реагировала.
`Для беспредельщиков нет границ,` - сказал Винский, отвечая на вопрос как далеко может зайти власть.
Источник: `Громадське радио`
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