По предварительным данным, в двух из четырех админрайонов Севастополя, Янукович набрал 89,13% голосов, Ющенко - 7,46%

По итогам подсчета голосов в двух из четырех административных районах Севастополя по состоянию на час ночи Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 89,13% голосов, Виктор ЮЩЕНКО - 7,46%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил компетентный источник, приближенный к Севастопольской городской государственной администрации.



В городском избирательном штабе В.ЮЩЕНКО корреспонденту УНИАН сообщили о том, что такие данные приблизительно совпадают с данными штаба. В тот же час, як сообщили в штабе В.ЮЩЕНКО, в Севастополе есть участки где их кандидат набрал 19%, как, в частности, на 76 избирательном участке 224 ТИО. На некоторых участках города В.ЮЩЕНКО набрал по 16% и по 12% голосов, сообщили в его севастопольском штабе.



Источник: УНИАН

