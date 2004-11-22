В Харькове правоохранители вынесли журналистку с участка за руки и ноги - `Наша Украина`

В ТИО №176, избирательного участка №37 харьковская милиция выгнала с участка корреспондента радио `Новая волна` Ирину Семикопенко. Об этом сообщили в пресс-службе блока `Наша Украина`. Сотрудники милиции буквально на руках вынесли журналистку, которая по закону имеет право присутствовать при подсчете голосов.



Как сообщила Ирина Семикопенко: `Сотрудники милиции, подхватив меня под руки - ноги, со второго этажа славного 37-го избирательного участка вынесли меня на улицу`. `Они меня не вывели, они меня просто вынесли - схватили за руки, за ноги и понесли`, - рассказала журналистка. По словам журналистки, она приехала на 176-й избирательный округ, узнав, что члены этой комиссии выгнали официального наблюдателя от Виктора Ющенко.



Когда к месту действия подъехала съемочная группа Медиа-группы `Объектив`, вход в школу, в которой находится 37 участок, был заблокирован.



Начальник уголовного розыска Коминтерновского района, который также находился в это время в школе, утверждает, что милиция тут присутствовала только потому, что пьяный мужчина разбил в школе окно. І никакого конфликта с представителем СМИ на избирательном участке не было.



Источник: МЦК

