В.Ющенко приехал в ЦИК
01:56, 22 ноября 2004Последние события
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Лидер блока `Наша Украина`, кандидат в Президенты Виктор Ющенко прибыл в Центральную избирательную комиссию во время оглашения в ней предварительных результатов подсчета голосов.
В.Ющенко сопровождают: руководитель его избирательной кампании, заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Зинченко, Юлия Тимошенко и народные депутаты от `Нашей Украины`.
Источник: Украинские новости
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