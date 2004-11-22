В.Ющенко приехал в ЦИК

Лидер блока `Наша Украина`, кандидат в Президенты Виктор Ющенко прибыл в Центральную избирательную комиссию во время оглашения в ней предварительных результатов подсчета голосов.



В.Ющенко сопровождают: руководитель его избирательной кампании, заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Зинченко, Юлия Тимошенко и народные депутаты от `Нашей Украины`.



Источник: Украинские новости

