Победа Януковича возможна только при условии тотальной фальсификации - П.Олийнык
01:50, 22 ноября 2004Последние события
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По данным штаба В.Ющенко их кандидат уверенно лидирует с отрывом в 12% от провластного кандидата. В таких условиях победа Януковича возможна лишь при условии тотальной фальсификации, когда результаты будут оглашены `с потолка`,- сказал руководитель львовского областного штаба Виктора Ющенко Петр Олийнык, комментируя ход выборов и многочисленные фальсификации. Он заявил: `В Украине управляемая демократия, которая переросла в авторитарную систему, постепенно переходящую в неототалитаризм`. Штаб Ющенко готов к такому ходу событий и `не позволит украсть свою победу`.
Источник: интернет-издание `КуПол`
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