Победа Януковича возможна только при условии тотальной фальсификации - П.Олийнык

По данным штаба В.Ющенко их кандидат уверенно лидирует с отрывом в 12% от провластного кандидата. В таких условиях победа Януковича возможна лишь при условии тотальной фальсификации, когда результаты будут оглашены `с потолка`,- сказал руководитель львовского областного штаба Виктора Ющенко Петр Олийнык, комментируя ход выборов и многочисленные фальсификации. Он заявил: `В Украине управляемая демократия, которая переросла в авторитарную систему, постепенно переходящую в неототалитаризм`. Штаб Ющенко готов к такому ходу событий и `не позволит украсть свою победу`.



Источник: интернет-издание `КуПол`

