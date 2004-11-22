Если власть сфальсифицирует результаты выборов, будет государственный переворот - Мороз

`Не смотря на данные экзит-пола, которые говорят о серьезном отрыве Виктора Ющенко, я посоветовал бы не торопиться с выводами. Учитывая такой масштаб фальсификаций, от этой власти можно ждать чего угодно `, - заявил лидер СПУ Александр Мороз, сообщили в пресс-службе блока „Наша Украина`. По его словам, явка более 90% на Востоке Украины, а также то, что через 4 часа после окончания голосования к ЦИК из Донецка не пришла информация даже о явке избирателей, говорит о том, что там собираются корректировать результаты народного волеизъявления в сторону, выгодную власти. По его информации, только открепительными удостоверениями во втором туре выборов воспользовалось полтора миллиона избирателей, большинство которых были «карусельщиками». `Если бы Президент подписал Закон, который исключал возможность фальсификации по открепительным талонам, можно было бы быть спокойными. Но меня настораживает то, что Президент вчера повторил свои слова, сказанные еще два месяца назад - он прогнозировал самые грязные выборы в истории Украины. Только я хотел бы поправить гаранта - не прогнозировал, а планировал`, - сказал Мороз. Настороженность у Мороза вызывает и то, что в в Борисполе стоит 200 автобусов с военными, с `Десны` подтягиваются бронетанковые войска, в Киеве много машин для блокировки улиц и водометов. `Но в Конституции записано, что единственным источником власти является народ, и если власть, имея все силовые методы воздействия в своих руках, сфальсифицирует результаты выборов в свою пользу, это будет расценено как государственный переворот`, - заявил Мороз. Также он сообщил, что в Центральной Украине, где достаточно развита структура СПУ, наблюдается уверенная победа Виктора Ющенко. `Именно центр Украины будет решать судьбу этих выборов`, - уверен Мороз. На вопрос, воспользуется ли власть силовым сценарием и чего можно ожидать от нее завтра, Мороз кратко ответил: `Доживем до понедельника`.



Источник: МЦК

