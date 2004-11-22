Майор спецподразделения МВД был уволен после выступления на `5 канале` - `Наша Украина`

После выступления 21 ноября на `5 канале` в 20:00 майора спецподразделения МВД Украины `Беркут` Геннадия Абрамчука вызвал по рации командир полка полковник милиции Д.Силяков. Об этом сообщили в пресс-службе блока `Наша Украина`. Абрамчук в это время находился в суточном оперативном наряде. По прибытии в полк милиции, у майора отобрали табельное оружие, служебное удостоверение и форму сотрудника милиции. Свое решение Д.Силяков объяснил тем, что майор противоправно перешел служить оппозиционным силам и ему нет места в милиции.



Источник: МЦК

