Штаб Януковича не будет подтасовывать результаты выборов - Гавриш
00:54, 22 ноября 2004Последние события
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Штаб кандидата Виктора Януковича не будет подтасовывать результаты выборов. В этом на пресс-конференции в информационном центре `Президентська доба-2004` журналистов убедил Степан Гавриш, доверенное лицо Януковича. Наоборот, заявил он, штаб будет способствовать правдивой и честной информации.
Источник: информационный центр `Президентська доба-2004`
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