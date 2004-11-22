Штаб Януковича не будет подтасовывать результаты выборов - Гавриш

Штаб кандидата Виктора Януковича не будет подтасовывать результаты выборов. В этом на пресс-конференции в информационном центре `Президентська доба-2004` журналистов убедил Степан Гавриш, доверенное лицо Януковича. Наоборот, заявил он, штаб будет способствовать правдивой и честной информации.



Источник: информационный центр `Президентська доба-2004`

