У ТИО №123 уничтожено 450 бюллетеней
00:46, 22 ноября 2004Последние события
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Вследствие поджога бюллетеней в территориальном избирательном округе №123 (Львовская обл.) уничтожено 450 бюллетеней. Об этом сообщил первый секретарь Львовского областного комитета Социалистической партии Украины Евгений Талипов. Он показал журналистам акт территориальной избирательной комиссии №51 округа №117. В нем зафиксирован факт, где Семочко М.А. после получения бюллетеня и голосования в помещении ТИК №51, опустил в урну неизвестную горючую смесь, в результате чего загорелись бюллетени. Пожар оперативно ликвидировали. Однако 10 бюллетеней сгорели. Гражданин Семочко М.А. после задержания был передан наряду милиции Зализнычного РВУ УМВДУ города Львова.
Источник: интернет-издание `КуПол`
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