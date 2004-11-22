Янукович - 53,45%, Ющенко - 41,82%, - данные параллельного подсчета штаба В.Януковича. Обработано 14,73 % протоколов

Согласно данных предварительного параллельного подсчета голосов, организованного штабом Виктора Януковича, Ющенко получил 41,82%, Янукович - 53,45%. 2,63 % - проголосовали против всех, а 2,1% голосов признаны недействительными. Такие данные во время брифинга в штабе В.Януковича сообщила руководитель парламентской фракции `Регионы Украины` Раиса Богатырева. Обработано 14,73% протоколов с участков, на которых проголосовали 8,79 % избирателей.



Источник: Громадське радио

