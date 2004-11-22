В Сумской области разгромлен еще один участок - Украинская народная партия

Разгромлен участок №160 в поселке Жовтневый Белопольского района Сумской области ТИО №161. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской народной партии. Около 40 людей в масках ворвались на участок, расположенный в Доме культуры агрофирмы `Виктория`. Налетчики громили все, что видели. Членам ТИК удалось отстоять урны для голосования, известно о многих пострадавших. Один из бандитов задержан.



Источник: МЦК

