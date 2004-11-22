В Черновцах возле теризбиркома студенты ожидают результатов виборов

В Черновцах возле теризбиркома около 50 студентов с национальными флагами и флагами с надписью: `Так! Ющенко!` ожидают результатов выборов в областном центре на Буковине.



В это же время, приблизительно в 100 метрах от теризбиркома на Соборной площади Черновцов на огромной сцене, смонтированной еще во время выступления участников телепроекта `Шанс-2`, продолжается молодежная дискотека. Тут собралось около 3 тысяч молодых людей, часть которых навеселе, при этом никакой символики на площади пока нет. По информации очевидцев, студентам раздают бесплатные кофе и бутерброды, а также пиво. Один из студентов этого мероприятия заявил, что их привезли на празднование победы Виктора Януковича.



Милиции, как возле теризбиркома, так и на Соборной площади, где происходит дискотека, очень мало, однако в центре города сотрудники ГАИ останавливают микроавтобусы и выясняют, куда они намереваются ехать.



Источник: УНИАН

