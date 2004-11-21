Ющенко - 54%, Янукович - 43% - окончательные результаты Национального экзит-пола

Кандидат Виктор Ющенко по окончательным результатам Национального экзит-пола получил - 54% голосов, кандидат Виктор Янукович - 43%.



Всего опрошено 30 тысяч респондентов. Опрос проводили КМИС и Центр им.Разумкова. Результаты обеих фирм, по словам научного руководителя Фонда `Демократических инициатив` Ирины Бекешкиной, отличались лишь на 1% относительно одного из кандидатов, поэтому результаты были совмещены. Против всех проголосовали 3% избирателей. 27% респондентов отказались назвать свой выбор. Допустимая погрешность - 2%.



Источник: Информационный центр `Президентаська доба 2004`

