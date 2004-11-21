В Харькове выгнали наблюдателей от Ющенко и избили журналиста. Милиция исчезла с места событий

В Харькове в ТИО №60 на избирательных участках №№36, 37, 38, 39, которые находятся в помещении СШ №60, выгнали всех наблюдателей от В. Ющенко и избили журналиста.



Другие члены комиссии забаррикадировалися всередине и подсчитывают голоса самостоятельно. Милиция, прибывшая на место событий, сразу покинула участки.



Источник: Т.Николаенко, `горячая линия` информационного центра `Президентська доба 2004`

