Политологи призывают к компромиссу между лагерями Ющенко и Януковича

Политологи спрогнозировали три возможных варианта развития событий в Украине после второго тура. После выборов, утверждают политологи: Вадим Карасев, Алексей Гарань и Владимир Фесенко, очень важным является согласование политики двух лагерей, представляющих на выборах Виктора Ющенко и Виктора Януковича. В связи с тем, что социальная ситуация в Украине, как утверждает политолог Фесенко, будет после выборов непростой.



По мнению политолога Карасева, если на выборах победит Ющенко, всем его сторонникам не стоит впадать в эйфорию, а стоит заняться решением социальных проблем. По словам политолога Гараня, в случае победы Ющенко один из его главных оппонентов, ныне глава Администрации Президента Виктор Медведчук, может создать мощную оппозицию и именно она, считает политолог, может конструктивно оппонировать и новому президенту Ющенко, если его изберут на эту должность.



Также политологи снова призывают к согласию после выборов между двумя политическими лагерями – Ющенко и Януковича. Именно это, по утверждению экспертов, поможет избежать саботирования нового главы государства и его оппонента после выборов.



Источник: Громадське радио