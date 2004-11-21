Пресс-служба штаба Януковича обвиняет наблюдателей Ющенко в самостоятельном подсчете голосов

В пресс-релизе, распространенном пресс-службой центрального штаба кандидата Виктора Януковича, сообщается, что „к 21:30 начался параллельный подсчет голосов`. В этом же пресс-релизе говорится о том, что из регионов начала поступать информация относительно нарушений. В частности в Харькове на участке №41 (округ не указан - МЦК) „наблюдатели от Ющенко насильно отстранили наблюдателей от Януковича` и „своими силами проводят подсчет голосов`. В пресс-релизе также указывается, что аналогичная ситуация - в 119-м округе на участке №40 во Львове, Черкасской области - „Участки разгромлены, избирательные урны спалены`.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

