Пресс-служба штаба Януковича обвиняет наблюдателей Ющенко в самостоятельном подсчете голосов
23:20, 21 ноября 2004Последние события
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В пресс-релизе, распространенном пресс-службой центрального штаба кандидата Виктора Януковича, сообщается, что „к 21:30 начался параллельный подсчет голосов`. В этом же пресс-релизе говорится о том, что из регионов начала поступать информация относительно нарушений. В частности в Харькове на участке №41 (округ не указан - МЦК) „наблюдатели от Ющенко насильно отстранили наблюдателей от Януковича` и „своими силами проводят подсчет голосов`. В пресс-релизе также указывается, что аналогичная ситуация - в 119-м округе на участке №40 во Львове, Черкасской области - „Участки разгромлены, избирательные урны спалены`.
Источник: Медиа-центр `Кандидат`
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