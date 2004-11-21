В Голосеевском районе Киева срывают подсчет голосов - `Наша Украина`

В 214-м избирательном округе (Голосеевский район Киева) срывают подсчет голосов. Об этом заявили в пресс-службе блока `Наша Украина`.



По сообщению доверенного лица Ющенко, вчера ночью территориальная избирательная комиссия 214 округа исключила из списка всех действующих членов территориальной избирательной комиссии. Они об этом ничего не знали. Сегодня было проведено голосование с соблюдением всех норм.



После 18 часов на участке появились «назначенные» члены комиссии -представители Януковича (о которых никому не было известно) и начали мешать проведению подсчета голосов. Они требуют признать действия членов территориальной избирательной комиссии недействительными. Членам теризбиркома опротестовать это решение не удалось. Поскольку это решение было принято вчера, то и обжалованию оно подлежало вчера, - такое объяснение они получили. По словам доверенного лица Ющенко, получается замкнутый круг.



Источник: МЦК

