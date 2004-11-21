За границей проголосовало более 80 тысяч граждан Украины
22:49, 21 ноября 2004Последние события
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Более 80 тысяч граждан, по состоянию на 21:30 по киевскому времени, приняло участие в повторном голосовании на выборах Президента Украины за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Работали и продолжают работать все 123 зарубежные избирательные участки. Активность избирателей по сравнению с голосованием 31 октября выше. По информации, которой владеет МИД Украины на этот час, голосование проходит организованно. Все посольства и генеральные консульства Украины работают в круглосуточном режиме и всесторонне способствуют избирательным комиссиям.
Источник: Громадське радио
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