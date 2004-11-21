Нардепу фракции `Регионы Украины` Коновалюку сообщили о заминировании штаба Януковича

Народному депутату фракции `Регионы Украини` Валерию Коновалюку сообщили о заминировании штаба Виктора Януковича. Об этом сам Коновалюк заявил во время брифинга в пресс-центре штаба. Однако Коновалюк скептически отнесся к этой информации, заявив, что это – попытка дестабилизировать работу штаба и центра по параллельному подсчету голосов, который усиленно охраняют. Также Коновалюк сообщил, что журналисты могут покинуть здание, если хотят, однако штаб продолжит свою работу.



Источник: `Громадське радио`

