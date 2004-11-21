Украинцы Нью-Йорка песнями и плясками требуют права голоса

На избирательном участке Нью-Йорка проголосовало 2 тысячи избирателей состоянием к 19:00. В целом на нью-йоркском участке зарегистрировалось 5 тысяч избирателей. Под ним собралось около тысячи людей, которые не зарегистрировались, и не имеют возможности проголосовать. Однако они не падают духом, поют и танцуют возле избирательного участка, требуя таким образом, чтобы им разрешили проголосовать. Об этом сообщил Роман Шпак, представитель КИУ в Нью-Йорке.



Источник: ИМИ

