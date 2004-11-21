В Харькове были задержаны и избиты наблюдатели от В.Ющенко
22:18, 21 ноября 2004Последние события
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Восемь наблюдателей от В. Ющенко задержаны и доставлены в отделение милиции Орджоникидзевского района г.Харькова. Для выяснения обстоятельств в районное отделение милиции прибыли народный депутат `Нашей Украины` К.Сытник и Т.Николаенко – помощник народного депутата Украины Я.Джоджика, но их не впускают в помещение, что является прямым нарушением законодательства Украины. Последние известия, полученные от наблюдателей по мобильному телефону, свидетельствуют о том, что их избивают.
Источник: Т.Николаенко, помощник народного депутата Украины Я.Джоджика
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