В Харькове были задержаны и избиты наблюдатели от В.Ющенко

Восемь наблюдателей от В. Ющенко задержаны и доставлены в отделение милиции Орджоникидзевского района г.Харькова. Для выяснения обстоятельств в районное отделение милиции прибыли народный депутат `Нашей Украины` К.Сытник и Т.Николаенко – помощник народного депутата Украины Я.Джоджика, но их не впускают в помещение, что является прямым нарушением законодательства Украины. Последние известия, полученные от наблюдателей по мобильному телефону, свидетельствуют о том, что их избивают.



Источник: Т.Николаенко, помощник народного депутата Украины Я.Джоджика

