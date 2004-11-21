СДПУ(о) називает провокацией информацию о выходе из партии ее членов

22:01, 21 ноября 2004
Последние события
0

Партия СДПУ(о) называет провокацией информацию о том, что в Одессе якобы более 100 членов СДПУ(о) покинули партийные ряды в знак протеста, сообщает МЦК. Однако, на этот момент, ни один партийный орган СДПУ(о) Одесской области никаких заявлений не получал.

СДПУ(о) заявляет, что будет рассматривать это дело в контексте исключения членов из партии по факту ее дискредитации.

Источник: МЦК

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter