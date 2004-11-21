За Ющенко и Януковича в Крыму проголосовало одинаковое количество избирателей - данные интерактивного опроса

По данным интерактивного опроса, проведенного в прямом эфире ТРК `Черноморская`, в Крыму за Виктора ЮЩЕНКО и за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали по 47% избирателей, против всех - 6% крымчан, сообщает УНИАН.



Во время первого тура выборов Президента Украины в Крыму В.ЯНУКОВИЧ набрал 69,17% голосов, В.ЮЩЕНКО - 12,70 %.



Источник: УНИАН

