За Ющенко и Януковича в Крыму проголосовало одинаковое количество избирателей - данные интерактивного опроса

21:54, 21 ноября 2004
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По данным интерактивного опроса, проведенного в прямом эфире ТРК `Черноморская`, в Крыму за Виктора ЮЩЕНКО и за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали по 47% избирателей, против всех - 6% крымчан, сообщает УНИАН.

Во время первого тура выборов Президента Украины в Крыму В.ЯНУКОВИЧ набрал 69,17% голосов, В.ЮЩЕНКО - 12,70 %.

Источник: УНИАН

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