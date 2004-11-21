Экзит-полы в первом туре не отразили общественное мнение, а давили на него - С.Тигипко

Технология экзит-пола не оправдала себя в первом туре, поскольку была слишком заполитизирована и использовалась не для выяснения общественного мнения, а для давки на него – сообщил после окончания голосования руководитель центрального избирательного штаба Виктора Януковича Сергей Тигипко.



Выборы состоялись, осталось только подсчитать голоса. Люди устали от неопределенности. Чем быстрее ЦИК сможет огласить результаты, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни. В соответствии с избирательным законодательством, конечные результаты определяет только ЦИК, учитывая данные оригиналов протоколов с мокрыми печатями. Последнее слово произнесет Центризбирком. `Каким бы оно ни было, мы с ним согласимся`, – заявил С. Тигипко.

