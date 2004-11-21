Самое главное сейчас не допустить погромов на ТИК и УИК - Зинченко

Самое главное теперь - не допустить погромов на территориальных и участковых избиркомах. Об этом заявил в интервью корреспонденту МЦК руководитель избирательной кампании кандидата Ющенко Александр Зинченко. По его словам, штабам Ющенко в регионах дано указание сотрудничать с милицией и переубеждать правоохранителей не исполнять преступные приказы. Со сцены на майдане Незалежности Зинченко сообщил людям, которые собрались на площади о результатах экзит-полов. Зинченко подчеркнул, что победа Ющенко безоговорочна и призвал сторонников кандидата от оппозиции защитить свои голоса, свой выбор. Зинченко сказал, что экзит-полы показывают динамику. Коррекции могут быть в рамках -3% голосов, но отрыв все равно будет значительным. Зинченко высказал надежду, что Центризбирком огласит в этот раз результаты быстрее, чем это было в первом туре.



Источник: МЦК

