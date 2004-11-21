Гавриш называет результаты экзит-полов некорректными и ненаучными

Уполномоченный представитель кандидата в Президенты Виктора Януковича в Центризбиркоме Степан Гавриш считает, что результаты экзит-полов - некорректны и ненаучны - сообщает МЦК. По словам Гавриша, не стоит проводить такие экзит-полы, тратя деньги, можна было бы сразу объявить о победе. Кроме того, он считает, что в таком случае не стоило бы создавать Центризбирком, и вообще проводить президентские выборы. Также была высказана мысль, что такие результаты экзит-полов, возможно, должны убедить сторонников Ющенко не выводить людей на улицу с акциями протеста.

Источник: МЦК

