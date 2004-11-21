За Ющенко проголосовали 49,4%, за Януковича – 45,9% - данные экзит-пола `СОЦИС` и `Социальный мониторинг`

21.11.2004 20:44

По традиционным методам опроса, проведенным Центрами `СОЦИС` и `Социальный мониторинг`, за В.Ющенко проголосовали 49,4%, за В.Януковича – 45,9%. Против всех – 4,7%. Выборка - 13 тысяч респондентов, 360 участков состоянием на 18:00.



Результаты экзит-пола презентовали Николай Чурилов, Генеральный директор Центра `СОЦИС` и Елена Бабак, заместитель руководителя Центра `Социальный мониторинг`.



Источник: Институт массовой информации

