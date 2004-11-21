`Украинский экзит-пол` не состоялся
20:46, 21 ноября 2004Последние события
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21.11.2004 20:33
Экзит-пол, который проводился Украинским институтом социальных исследований и рядом институтов, не состоялся, как сообщает Громадське радио. Опрос был приостановлен в дневное время.
Как объяснил Александр Яременко, руководитель Украинского института социальных исследований, во-первых, избиратели отказывались общаться с интервьюерами Украинского института социальных исследований, а во-вторых, им мешали проводить опрос – забирали в отделения и требовали объяснений.
По данным интервьюеров Украинского института социальных исследований, Виктор Янукович и Виктор Ющенко получили одинаковое количество голосов – по 48 процентов.
Источник: Громадське радио
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