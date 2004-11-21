В Черкассах `открепники` избили журналиста - `Наша Украина`
20:33, 21 ноября 2004Последние события
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В Черкассах избит Олег Билер, внештатный журналист газеты `Вечерние Черкассы`. Об этом сообщили в пресс-службе блока `Наша Украина`.
Он снимал на видео процесс посадки в центре Черкасс сотен `открепников` в два подогнанных автобуса. Один из `открепников` внезапно ударил Билера кулаком в лицо, после чего его били ногами. Милиционеры задержали хулигана, однако отпустили после проверки его документов.
Источник: Медиа-центр `Кандидат`
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