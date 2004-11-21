В Донецкой области заканчиваются бюллетени

В Донецке на нескольких участках в избирательных округах №41 и 61 закончились бюллетени для голосования за два часа до окончания выборов, сообщает МЦК.



К 18:00 это произошло на 42, 54 56, 57, 58, 70, 71 избирательных участках округа №41, где уже создались очереди из избирателей, которые не могут проголосовать.



Доверенное лицо кандидата в Президенты Виктора Ющенко Евгений Волков считает, что `это не просто фальсификация, но и попытка намеренного срыва выборов`.



До сих пор неизвестна судьба двух наблюдателей - Андрея Гаврилюка и Валерия Бойчука, которые приехали в Донецкою область с Тернопольской и были утром выкрадены лицами подозрительной внешности с 55-й избирательного участка округа №41.



На 104 избирательном участке 56 избирательного округа (Мариуполь, Донецкая область) также закончились бюллетени.



Источник: МЦК

