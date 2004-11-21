В Киев продолжают подтягиваться войска. Охрану ЦИК усилили

После 6 часов к ЦИК подъехало несколько десятков автобусов с милицией спецподразделения `Барс`, сообщает 5 канал. `Правоохранители утверждают, что выполняют приказ Билоконя`, - сообщает корреспондент 5 канала. По ее словам, сами члены ЦИК ничего не знают о БТР и технике возле здания Центризбиркома. По сообщениям канала, вооруженных людей в ЦИК нет, `они окружили ЦИК и пока не предпринимают никаких действий `. По данным Украинского выбора, во внутреннем дворе ЦИК находится около 30 автобусов с сотрудниками милиции.



Кроме того, во внутреннем дворе ЦИК также стоит несколько пожарных машин, автомобили скорой помощи и взрывотехнической службы. Еще около 10 автобусов с работниками милиции находятся на территории аква-центра за зданием ЦИК.



В это же время с 6 часов в район Администрации Президента прибывают автобусы с бойцами спецназа. Три из них разместились во дворе на улице Лютеранской, три - около Дома с привидениями, не менее двух - во внутренних дворах ул. Банковой. Большинство бойцов сидит в автобусах, некоторые - прячутся в подъездах.



Источник: Институт массовой информации

