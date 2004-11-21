Неизвестные разгромили 28 участок 160 избирательного округа в Сумах - КИУ
19:37, 21 ноября 2004Последние события
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Около часа назад в Сумах был полностью разгромлен 28 участок 160 избирательного округа - сообщает Громадське радио.
Кроме того, наблюдаются многочисленные нарушения и в других регионах Украины, в частности, в Винницкой области, где правоохранительные органы получили около 30 сообщений о заминировании избирательных участков, в Киеве и Дрогобыче, где обнаружены и изъяты ручки с исчезающими чернилами. Много участков, особенно в западных областях, работают без света. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.
Источник: Громадське радио
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