Неизвестные разгромили 28 участок 160 избирательного округа в Сумах - КИУ

Около часа назад в Сумах был полностью разгромлен 28 участок 160 избирательного округа - сообщает Громадське радио.



Кроме того, наблюдаются многочисленные нарушения и в других регионах Украины, в частности, в Винницкой области, где правоохранительные органы получили около 30 сообщений о заминировании избирательных участков, в Киеве и Дрогобыче, где обнаружены и изъяты ручки с исчезающими чернилами. Много участков, особенно в западных областях, работают без света. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.



Источник: Громадське радио

