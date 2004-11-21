Вмешательства посторонних лиц в избирательтный процесс - КИУ

КИУ зафиксировал вмешательство посторонних лиц в избирательный процесс, в частности в

Хмельницкой области. Возле ряда участков в Каменец -Подольськом часто встречаются работники горисполкома.



В Ивано-Франковской области на ТИО №90Б ТИК №16 (Надвирнянський р-н, пгт Делятин)

на территориальной избирательной комиссии появились люди, предъявлявшие удостоверения корреспондентов `Луганского кабельного телевидения`. Как позднее выяснили члены комиссии и наблюдатели КИУ – на удостоверениях были печати без исходных данных (регистрационный или идентификационный код, и т.д.) Эти журналисты, по свидетельским показаниям членов комиссии, начали физическими методами мешать членам ТИК работать, а избирателям – голосовать. Несколько раз они пытались снять на видеокамеру голосование в кабинке некоторых избирателей. Группы были снабжены качественной съемочной техникой.



Источник: КИУ

