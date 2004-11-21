В различных областях Украины зафиксированы факты избиения журналистов и нападения на участки

КИУ зафиксировал новые нарушения и вмешательства в избирательный процесс, в частности, криминальные:

в Закарпатской области на участке №12 избирательного округа №71, расположенного в Мукачево, 15-20 молодчиков избили журналистов газет `Старый замок` и `Трибуна`;

на участке № 71 того же округа в селе Клячаново были замечены 3 авто ВАЗ 2109 темно-зеленого цвета с 6 пассажирами, которые избили журналиста `Старого замка` Андрея Зеленко и отобрали у него видеокамеру.



В Черкасской области на участке №17 198 и. о. четверо неизвестных ворвались в помещение для голосования со словами: `Ах, так вы тут за Ющенко голосуете!` разбили урны с бюллетенями, залили их чернилами и мгновенно исчезли.



В Сумах совершено нападение на избирательный участок №28 (ТИО №280), которое началось с того, что на участке в урны были опущены фальшивые бюллетени. И этот факт зафиксировали наблюдатели. После этого к участку подъехали автомобили, из которых выскочили 10-12 лиц в масках и с дубинками. Забежав на участок, они крикнули «Всем стоять!», и начали громить урны. Попытался помешать им лишь один член ТИК, которого также ударили. Разгромив урны, молодчики заскочили в автомобили и исчезли, после чего голосование было прекращено. Сейчас голосование возобновлено, для этого используется одна уцелевшая урна.





Источник: КИУ

