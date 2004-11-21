В Николаевской области с избирательных участков устраняют наблюдателей

КИУ зафиксировал новые нарушения, связанные с не допуском, в частности, в Николаевской области на избирательном округе №131, участках 103, 107, 104, 124, 120, где были устранены с участков наблюдатели от В.Ющенко из-за якобы недействительных удостоверений. Устранение сопровождалось угрозами со стороны неизвестных молодых людей отрезать и оторвать уши.



Источник: КИУ

