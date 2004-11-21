Известия, поступающие в КИУ, напоминают `фронтовые сводки` - Игорь Попов

Глава правления Комитета избирателей Украины Игорь Попов в интервью журналистам заявил, что известия, поступающие в КИУ, напоминают `фронтовые сводки`. Он продолжил, что из-за несвоевременно открытых участков не смогли проголосовать несколько тысяч избирателей. О.Попов также привел примеры некоторых нарушений.



В частности, в Луганской области руководители ТИК №43 (избирательный округ 116, город Стаханов) не пустили на участок корреспондентов газет `Луганчане` и `Независимость`. На вопрос наблюдателя Ирины Козаченко, почему журналистов не пустили на участок, один из членов комиссии ответил: `Потому что, так решили в штабе Виктора Януковича`. На ее замечание, что это нарушение закона он ответил: `Как сказали в штабе - так и будет! К тому же, это сказали и в ЦИК`.



В Сумском ТИО №165 на участке 135 г. Тростянца глава Тростянецкой райгосадминистрации Николай Березин и народный депутат Украины Григорий Дашутин пытались отобрать видеокамеру у наблюдателя от Ющенко.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

