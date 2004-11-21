Единственный орган, который может зафиксировать результаты выборов - ЦИК - заявляет Валерий Коновалюк

Во время брифинга 21 ноября в центральном избирательном штабе Виктора Януковича народный депутат Украины Валерий Коновалюк сообщил, что первые результаты параллельного подсчета голосов будут объявлены после того, как будут получены в электоральном виде копии протоколов, подписанных руководителями территориальных избирательных комиссий, как сообщает штаб В.Януковича.



Предыдущая информация базируется на итогах экзит-полов и будет обнародована после 20.00, когда будут закрыты участки, а через несколько часов будут предварительно оглашены результаты, которые, конечно же, могут отличаться от конечных.



В штабе продолжается работа по предотвращению инсинуаций со стороны оппозиции касательно результатов подсчета голосов. Штаб Януковича в который раз заявляет, что единственным органом, который может зафиксировать результаты голосования является ЦИК.



Источник: Центральный избирательный штаб Януковича

