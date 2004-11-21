В Черниговской области журналиста не пустили на участок

21.11.2004 17:23

Журналиста областной газеты `Стольный град Чернигов` не пустили на участок №149, который находится на родине Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области, сообщает Громадське радио.



Представители комиссии заявили, что обращая внимание на особенности участка на его территорию могут попасть только те представители СМИ, которые зарегистрировались в территориальной избирательной комиссии.



Источник: Громадське радио

