В Черниговской области журналиста не пустили на участок
18:13, 21 ноября 2004Последние события
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21.11.2004 17:23
Журналиста областной газеты `Стольный град Чернигов` не пустили на участок №149, который находится на родине Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области, сообщает Громадське радио.
Представители комиссии заявили, что обращая внимание на особенности участка на его территорию могут попасть только те представители СМИ, которые зарегистрировались в территориальной избирательной комиссии.
Источник: Громадське радио
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