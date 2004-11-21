В Одессе 100 членов СДПУ(о) вышли из ее рядов

В Одессе в воскресенье более 100 членов СДПУ(о) вышли из ее рядов в знак протеста против поддержки партией кандидата в Президенты, Премьер-министра Украины Виктора Януковича.



Заместитель секретаря Суворовского райкома СДПУ(о) Игорь Шилов прокомментировал заявление тем, что поддерживая Януковича, партия предала свое программное требование идти в Європу, становиться участником европейского интеграционного процесса, сообщает МЦК.



По его словам, более 100 членов СДПУ(о) принесли свои партбилеты в региональный штаб `Нашей Украины` и заявили, что не поддерживают свою партию.



О дальнейшей политической судьбе бывшие члены СДПУ(о) пока прогнозов не делают, заявляя, что с нынешним руководством партии им `не по пути`.





Источник: МЦК

