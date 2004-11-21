Ректор Ирпенской налоговой академии Петр Мельник скупал у студентов открепительные удостоверения по 100 грн. за штуку

КИУ сообщает о нарушениях, которые связаны с избирательными бюллетенями. Они были зафиксированы в Киевской области на ТИО №96, участке №85, где ректор Ирпенской налоговой академии Петр Мельник скупал у студентов 5-го курса открепительные удостоверения по 100 грн. за шт., а в Харьковской области в ТИО № 171, на участке №13, и в Харькове члени комиссии пишут ФИО и не ставят подпись на бюллетенях, которые выдаются избирателям.



Источник: КИУ

