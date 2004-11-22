В Луганской области явка избирателей превысила 100% - штаб Ющенко

Штаб кандидата в Президенты лидера блока партии «Наша Украина» Виктора Ющенко заявляет о том, что данные с явки избирателей в Луганской области превысило 100%. Об этом сказано в сообщении штаба , текст которого имеют Украинские Новости. «Практически во всех округах Луганской области явка избирателей более 100%»,- сказано в сообщении опираясь на данные комиссии. В частности на участке №135 округа №109 в Перевальском районе проголосовало, соответственно к извещению 101,22% .В Славяносербском районе на участке № 148 округа №114 проголосовало, соответственно к извещению, 102,98% избирателей. На участке № 165 округа №114, , соответственно к извещению, явка избирателей- 104,74%. Одновременно по данным Луганского регионального штаба Ющенко, к 20:00 21 ноября проголосовало 81% избирателей. Штаб считает нелогичные данные комиссий о явке избирателей свидетельством манипуляций данными. Раньше Ющенко обвинил Центральную избирательную комиссию в манипуляции результатами выборов Президента.

Украинские новости.

