В.Ющенко: многочисленные фальсификации не повлияют на результаты выборов

Виктор Ющенко прогнозирует фальсификацию результатов голосования во втором туре выборов Президента, но, по его словам, она не повлияет на конечный результат выборов. Об этом Ющенко сообщил журналистам после того как сам проголосовал на участке.



Как сообщает Громадське радио, Виктор Ющенко считает, что во втором туре выборов Президента власть планирует обеспечить победу кандидата в Президенты Виктора Януковича при помощи фальсификаций, однако это будет невозможно.



По словам Ющенко, украинская общественность не допустит фальсификаций конечных результатов выборов. Он заявил, что уже сейчас люди протестуют против попыток сфальсифицировать выборы.



Источник: Громадське радио