Криминальное вмешательство в избирательный процесс

В Сумской области в г. Тростянец на участке №137 был избит член ТИК от Ющенко Павел Сулима и наблюдатель от Ющенко Сергей Андруха.



Во Львовской области ТИО №120 в районе участка №35 жители домов случайно услышали разговор, в котором молодые люди `характерной внешности` договаривались с безработными о краже бюллетеней с участка за вознаграждение.



В Черкасской области ТИО №202, участок №163 (с. Молодецкое, Маньковский район) – утром обнаружен труп участкового милиционера. Сейчас голосование на этом участке прекращено (там ведутся следственные действия), ни одного альтернативного помещение не найдено. На этом участке должно было проголосовать 1350 избирателей.



В Черкасской области ТИО №201, участок №17 (м. Смела) ночью были разбиты окна, разгромлены урны, столы. Голосование началось в 11:00, бюллетени так никто и не пересчитал. На участке №109 (с. Боровица, Чигиринского района) ночью также разбили окна.



В Черкасской области ТИО №198, участок №38 (университет, г. Черкассы) избили наблюдателя от Ющенко и разбили его видеокамеру, которой он заснял `карусель`, которая происходила на этом участке.



Источник: КИУ

